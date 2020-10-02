Шмигаль каже, що КПВВ «Станиця Луганська» можуть відкрити за добу

Роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» можна буде відновити за добу, як тільки зникне задимлення.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав журналістам на Луганщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даний момент дійсно у "Станиці Луганській" пропускний пункт постраждав. Постраждав один модуль, він вигорів, а решту вдалося відстояти. Значних втрат в інфраструктурі немає, тому як тільки буде змога, зникне задимлення, буквально доба часу, і його можна буде відновити. Важливо, щоб там припинилися задимлення, спокійна була ситуація вже добу, і робота може бути відновлена",- сказав Шмигаль.

Поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» основні осередки вогню локалізовані. КПВВ тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.

Як повідомлялося, учора через пожежну небезпеку і загрозу життю людей було тимчасово призупинено роботу КПВВ “Станиця Луганська”.

Вогнем частково пошкоджені об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ, зокрема, модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування.

Займання, які вчора охопили сервісну зону біля КПВВ, погашені. Займання на території КПВВ не допущено. Однак, загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, ще не виключається.

Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття. У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться всі необхідні заходи з ліквідації наслідків пожежі та роботи для відновлення функціонування КПВВ.

На території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, швидко розповсюдилися на значну площу. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 8 осередків складає понад 11 тис. гектарів. Внаслідок пожеж кількість загиблих 11 осіб, 17 людей постраждали від опіків або отруєння чадним газом.