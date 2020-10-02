КПВВ «Станиця Луганська» не працює, усувають наслідки пожежі

КПВВ «Станиця Луганська» не працює, усувають наслідки пожежі

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Укрінформ
Поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» основні осередки вогню локалізовані. КПВВ тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Основні осередки вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» локалізовані», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, учора, через пожежну небезпеку і загрозу життю людей було тимчасово призупинено роботу КПВВ “Станиця Луганська”.

Вогнем частково пошкоджені об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ, зокрема, модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування.

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Займання, які вчора охопили сервісну зону біля КПВВ, погашені. Займання на території КПВВ не допущено. Однак, загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, ще не виключається.

Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття. У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться всі необхідні заходи з ліквідації наслідків пожежі та роботи для відновлення функціонування КПВВ.

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На території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, швидко розповсюдилися на значну площу. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 8 осередків складає понад 11 тис. гектарів. Внаслідок пожеж кількість загиблих 11 осіб, 17 людей постраждали від опіків або отруєння чадним газом.

Фото: ДПСУ

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