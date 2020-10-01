Пожежі на Луганщині: слідство розглядає чотири основні версії виникнення

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж на Луганщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Укрінформ.

"Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у зоні пожеж працюють понад 30 слідчо-оперативних груп, допитали близько 60 людей – свідків та потерпілих.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тисяч гектарів. За останніми даними ДСНС, триває гасіння семи осередків пожеж.

Фото: ДСНС