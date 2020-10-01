Пожежі на Луганщині: кількість жертв зросла до 11

Пожежі на Луганщині: кількість жертв зросла до 11

Укрінформ
Унаслідок пожеж у Луганській області кількість загиблих зросла до 11-ти, 17 людей постраждали. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на 19:00 1 жовтня 2020 року кількість загиблих становить 11 людей, 17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доправлено до медзакладів для надання першочергової допомоги", - інформує відомство.

Зазначається, що загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитків, завданих пожежами, встановлюються.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що причини займання лісових масивів та житлового сектору прилеглих населених пунктів встановлюються у межах семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 270 КК України).

При цьому наголошується, що слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основними є обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

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"З метою документування злочинів працюють більше 30 слідчо-оперативних груп. Проведено 20 оглядів місць подій у зоні пожеж, допитано 58 людей – свідків та потерпілих", - заявили в ОГП.

Смт Метьолкіне після пожежі / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

Водночас наголошується, що робота правоохоронців для встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень ускладнена пожежами та задимленням території. У цьому зв'язку працівники ДСНС не допускають слідчих на місця події задля гарантування їхньої безпеки.

Наслідки пожежі в селі Сиротине / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис гектарів.

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