Вогонь знищив частину об'єктів КПВВ «Станиця Луганська»

Осередки вогню все ще зберігаються поряд з КПВВ «Станиця Луганська», і ситуація з пожежею тут залишається небезпечною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

«Ситуація навколо контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», що пов’язана з пожежею, залишається небезпечною. Військовослужбовці Держприкордонслужби та пожежні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують робити все можливе, щоб вогонь не перекинувся на об’єкти, котрі розташовані безпосередньо в КПВВ «Станиця Луганська», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники гасили осередки займання у сервісній зоні на вхідному напрямку КПВВ, де вогнем знищено окремі інфраструктурні об’єкти.

Наразі вогонь дещо відступив від меж КПВВ та сервісних зон. Водночас осередки займання все ще залишаються навколо контрольного пункту.

Як повідомлялося, на Луганщині станом на 14 год. загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. га.

Через пожежну небезпеку і загрозу життю людей було тимчасово призупинено роботу КПВВ «Станиця Луганська».

Упродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.

З небезпечної зони евакуйовано 120 чоловік, яких забезпечено місцем проживання, харчуванням, медичним та іншими видами забезпечення. Загинуло 9 осіб (1 особа внаслідок пожежі, причина смерті інших уточнюється), госпіталізовано 14 осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.