З початку року від пожеж постраждали 25 тисяч гектарів лісів - Шмигаль

Загалом від пожеж цього року постраждало 25 тисяч гектарів лісів в Україні.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у коментарі журналістам на Луганщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом цифра постраждалих площ в Україні від лісових пожеж цього року складає понад 25 тисяч гектарів. Фактично великий лісгосп ми втратили через лісові пожежі", - сказав Шмигаль.

За його словами, така ситуація змушує владу розробити стратегію боротьби з пожежами, аби зробити такі випадки у майбутньому неможливими.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. гектарів.

Також у липні на Луганщині була масштабна лісова пожежа. Тоді вигоріло близько 5 тис. га.

Крім того, у квітні масштабні пожежі в Чорнобильській зоні знищила понад 11 тис. га лісу.

Фото: КМУ