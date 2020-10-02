Постраждалим від пожеж на Луганщині виплатять по 300 тисяч за втрачене житло

Люди, які втратили житло через пожежі в Луганської області, отримають по 300 тисяч гривень, а за житло, що потребує ремонту, – по 50 тисяч гривень.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав журналістам на Луганщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

" І минулого разу і цього разу стратегія держави залишається аналогічною: сума коштів з резервного фонду державного бюджету буде виділена безпосередньо як тільки збитки буде змога підрахувати. 300 тис. грн - зруйнований повністю спалений будинок, 200 тис. грн - родинам людей, які загинули внаслідок пожежі, 50 тис. грн - це якщо частково будинок зруйнований, 20 тис. грн - якщо постраждало господарство, є втрати. Також область готова виплачувати зі свого резервного фонду кошти",- сказав Шмигаль.

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За його словами, причини виникнення пожежі будуть оприлюднені після завершення розслідування низки кримінальних справ, які були порушені. "Версій розглядається декілька. Це і можливі підпали, можлива злочинна діяльність, можливі специфічні наслідки сильного вітру, коли дерева торкаються ліній електропередач. Такі теж зафіксовано факти. Тобто, причин декілька",- сказав глава уряду.

Прем'єр додав, що Держлісагентство має розробити та затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, а також усунення можливих таких пожеж надалі. "На даний момент у країні така стратегія розроблена не була. Звичайно, на Луганщині треба розробити такий план", - додав він.

Оскільки 4 місяці не було дощу, ситуація щодо гасіння була складною, підкреслив прем'єр.

Шмигаль також наголосив, що розраховує наступного тижня отримати від місцевої влади дані щодо розміру коштів, які потрібні для відшкодування постраждалих внаслідок пожеж на Луганщині.

Зранку Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою відбув в Луганську область, щоб оцінити масштаби пожеж.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. гектарів.