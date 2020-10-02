Пожежі не пошкодили критичну інфраструктуру на Луганщині - Шмигаль

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав після того, як оглянув постраждалі від пожеж населені пункти, де поспілкувався з місцевими жителями, а також перевірив пункт тимчасового перебування людей у середній загальноосвітній школі №8 у м. Сєвєродонецьк.

«Рятувальникам вдалося захистити й врятувати об’єкти критичної інфраструктури: від військових об’єктів до газових станцій. Значних пошкоджень немає», — наголосив Прем’єр-міністр.

Шмигаль оглянув постраждалі від пожеж населені пункти на Луганщині / Фото: Урядовий портал

За його даними, фактично 30 слідчих груп сьогодні працюють на об’єктах, які постраждали внаслідок пожеж.

Шмигаль зазначив, що наступного тижня уряд має отримати від Луганської ОДА дані, згідно з якими будуть відшкодовуватися кошти всім постраждалим.

Глава уряду наголосив, що для допомоги постраждалому населенню залучений Червоний хрест, організована робота з волонтерами. «Також обласною державною адміністрацією організовано забезпечення людей харчуванням і водою. У школах облаштовані спортзали, де люди можуть тимчасово перебувати. Готують гуртожитки для розселення вже на більш тривалий термін. У лікарнях підготовлені ліжкомісця для людей з інвалідністю. Вся робота розпочата й зорганізована», — сказав він.

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Як зазначив Шмигаль, уряд погодив рішення і надав в комітет Верховної Ради з питань бюджету пропозиції щодо перерозподілу коштів на закупівлю 30 пожежних машин для Луганської та Донецької областей.

«Щойно комітет погодить ці зміни до бюджету, ДСНС зможе розпочати процедуру закупівлі, щоб цього року придбати 30 потужних восьмитонних пожежних машин для двох областей, по 15 кожній», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.

Фото: КМУ