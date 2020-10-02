На Луганщині від вогню постраждали майже 19 тисяч гектарів лісу

Станом на зараз від вогню постраждали майже 19 тисяч га лісових насаджень, низка населених пунктів та 250-300 будинків. Є ще декілька осередків, де пожежі гасять.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав у коментарі журналістам в ході робочої поїздки до Луганської області після того, як оглянув наслідки масштабних пожеж, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами глави уряду, станом на зараз від вогню постраждали майже 19 тисяч га лісових насаджень, низка населених пунктів та 250-300 будинків. Є ще декілька осередків, де пожежі гасять. "Вони локалізовані. Населені пункти захищені. На всіх кордонах розставлені відповідні сили. Дві сотні наземної техніки працює та близько 2,6 тисячі рятувальників», - сказав Шмигаль.

Наслідки пожеж в Олександрівці / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

«Висновки наступні: Держлісагентство має негайно розробити й затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, а також усунення можливості виникнення таких пожеж», - наголосив Шмигаль та додав, що досі такої стратегії в Україні не було.

Прем’єр-міністр провів нараду за участю голови Державної служби надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, голови Державного агентства лісових ресурсів Василя Кузьовича, голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, представників Національної поліції та Державної прикордонної служби.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.

Фото: КМУ