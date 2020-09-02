ВМС сформують три дивізіони берегового комплексу крилатих ракет "Нептун"

Наступного року ВМС України сформують три дивізіони берегового комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360МЦ "Нептун" та розмістять їх у південних областях, що мають вихід до Азовського та Чорного морів.

Як передає Укрінформ, про це командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа повідомив АрміяInform.

"Наказом Міністерства оборони України на озброєння ВМС України прийнято береговий ракетний комплекс "Нептун". Наступного року ми сформуємо три дивізіони, які будуть озброєні цим комплексом. Плануємо розмістити ці дивізіони у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів. Ба більше, відразу після їхнього встановлення плануємо поставити на бойове чергування одну з батарей комплексу "Нептун", яка приступить до виконання завдань за призначенням, — підкреслив контрадмірал Неїжпапа.

За словами керівника флоту, цей комплекс є справжнім проривом у ракетобудуванні України. Тактико-технічні характеристики "Нептуна" дійсно потужні: дальність пуску ракети — до 280 км, що цілком достатньо для дієвого стримування агресивних дій противника на морі. Крім того, швидкість польоту ракети становить до 1000 км/год, при цьому під час руху ракета може кілька разів самостійно змінювати свій польотний шлях. Також кожна ракета оснащена головкою самонаведення, яка має надвисокі кути огляду, стійка до радіолокаційних завад противника, що необхідно для проходження систем радіолокаційної боротьби кораблів противника, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією гендиректора ДККБ "ЛУЧ" Олега Коростельова,. у листопаді 2019 року в Україні успішно завершились випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м.

Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек. Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.