ЗСУ взяли на озброєння ракетний комплекс "Нептун"

Збройні сили України прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун» .

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, відповідний наказ 23 серпня підписав міністр оборони Андрій Таран.

"Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ракетний комплекс "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Вони призначені для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя.

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Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні кораблі та транспорти, які діють як самостійно, так і в складі груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активному вогневому і радіоелектронної протидії.

Фото: Укроборонпром