Президент вручив Збройним силам сертифікати на новітнє озброєння та техніку

Підрозділи Збройних сил України 23 серпня отримають 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку та 78 приладів спостереження.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на церемонії підняття Державного Прапора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження", - сказав Зеленський.

Він акцентував, що переоснащення нашого війська, прийняття на озброєння новітніх бойових систем, приведення органів військового управління до стандартів НАТО є для нас обов'язком

Глава держави також нагадав, що цьогоріч загальний ресурс на національну безпеку і оборону порівняно з минулим роком збільшено майже на 28 млрд гривень, і, незважаючи на пандемію COVID-19, видатки на цю сферу залишилися незмінними.

Читайте також: Зеленський закликає українців вивісити прапори з вікон

Після виступу Президент вручив сертифікати на озброєння представникам Збройних сил України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні відзначається День Державного Прапора.