Зеленський закликає українців вивісити прапори з вікон

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора і закликав вивішувати стяги з вікон.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у його вітанні у Фейсбук.

«Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі», - зазначив глава держави.

Він закликав українців вивісити сьогодні прапор зі свого вікна або ж пов’язати на руку синьо-жовту стрічку, «чи просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни».

Як повідомлялося, у неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора.

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Свято встановлено «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України», згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.