На Донбасі поранені двоє українських військових

Російські окупаційні війська станом на 17.00 14 квітня здійснили чотири обстріли позицій Об’єднаних сил поблизу Авдіївки, Пісків та Красногорівки. Внаслідок обстрілу двоє українських військових зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"14 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Усі факти порушень противником режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі обстріляли підрозділи Об'єднаних сил біля Авдіївки та один раз – поруч з населеним пунктом Піски. Проти українських захисників поблизу Красногорівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

"Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу та евакуйовано до військового медичного закладу", - повідомили в пресслужбі.

Під час ворожих обстрілів Об'єднані сили рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються.

Крім того в штабі повідомили, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

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Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, запевнили в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 07.00 14 квітня в Збройних Силах України нових випадків захворювання на COVID-19 не зареєстровано. Усього обліковано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 людина одужала та 1 випадок летальний.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 227 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 32 осіб.