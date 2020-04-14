Окупанти обстріляли підступи до Авдіївки та Красногорівки

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністертсва Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції неподалік Авдіївки, а з кулеметів великого калібру відкривав вогонь у районі Красногорівки", - сказав речник.

За його словами, у відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За наявною інформацією, втрат серед наших захисників немає.