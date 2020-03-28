Сили ООС стримували прицільним вогнем окупантів на Донбасі

Російські окупанти від початку доби здійснили 10 обстрілів на Донбасі. Двоє бійців поранені.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єдних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог двічі обстріляв українські позиції неподалік Красногорівки зі 120-мм мінометів, випустивши 24 міни.

Поблизу Водяного окупанти двічі здійснили обстріл опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, випустивши загалом 23 міни, а також вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

По оборонцях Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Опитного застосував автоматичний станковий гранатомет. По околицях Мар’їнки окупанти вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний ворог обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї.

"Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях противника, змусивши його припинити обстріли", - наголошується в повідомленні.

Однак, як нагадали у штабі, в суботу, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу.

Як повідомлялося, один із поранених у суботу бійців перебуває у важкому стані, другий – у стані середньої важкості.