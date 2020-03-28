На Донбасі поранені двоє бійців, один у важкому стані

На Донбасі в суботу, 28 березня, внаслідок обстрілів окупантів зазнали поранень двоє військовослужбовців операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

«Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця важкий», - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу населеного пункту Хутір Вільний кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Стан здоров’я – середньої важкості, уточнили в штабі.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

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За даними штабу, підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Фото: ООС