Окупанти з гранатометів та мінометів обстріляли захисників Опитного і Красногорівки

Станом на 12.30 суботи, 28 березня, російсько-окупаційні війська з гранатометів обстріляли позиції оборонців Опитного і Красногорівки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З початком цієї доби російсько-окупаційні війська з автоматичного станкового гранатомета обстріляли опорні пункти наших військ біля Опитного, що на Донецькому напрямку. А зранку двічі з мінометів 120-го калібру відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Красногорівки, випустивши загалом 24 міни", - зазначається у повідомленні.

На Луганському напрямку ворожу вогневу провокацію із використанням стрілецької зброї обліковано поблизу населеного пункту Шуми.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника, застосовуючи не заборонене домовленостями озброєння.

За поточну добу втрат у лавах українських військ немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил на даний час не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua