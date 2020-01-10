Стало відомо імʼя військового, який вночі загинув на Донбасі

У ніч з 9 на 10 січня від ворожої кулі на Донбасі загинув старший солдат Микола Довженко.

Про це повідомляє пресслужба 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

"Із жалем повідомляємо, що сьогодні вночі від ворожої кулі загинув наш військовослужбовець. Близько 23 години противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по наших позиціях, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав тяжке поранення. За декілька годин хлопець помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Миколі було 23 роки. Побратими висловили співчуття рідним загиблого та пообіцяли помститись за його загибель: "Співчуваємо рідним загиблого. Не пробачимо. Помстимося!"

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Російської Федерації за минулу добу шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу