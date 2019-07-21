Як голосують на виборах військові у зоні ООС

У районі проведення Операції об'єднаних сил триває голосування на виборчих дільницях у рамках позачергових виборів депутатів до Верховної Ради України.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Своїм виборчим правом на дільницях для голосування користуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань України, що залучені до проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Донецькій та Луганській областях військові голосують на 211 виборчих дільницях у 18 виборчих округах.

"Для того, щоби усі військовослужбовці скористались своїм конституційним правом участі у виборчому процесі, командуванням Об'єднаних сил, а також командирами оперативно-тактичних угруповань та військових частин було завчасно проведено значну організаційну роботу. Зокрема, було опрацьовано питання тимчасової заміни військовослужбовців на бойовому чергуванні, організовано транспортування військовослужбовців в райони розміщення виборчих дільниць тощо", - наголосили у штабі.