Вибори Ради завершилися на першій закордонній дільниці - в Австралії

На виборчій дільниці в Канберрі завершилося голосування на позачергових виборах у Верховну Раду України.

Про це повідомляє посольство України в Австралії на своїй сторінці в Facebook.

«В Австралії закінчилося голосування на виборчій дільниці №900001, яка розташована у Посольстві України в Канберрі», - йдеться у повідомленні.

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Як відмічається, участь у голосуванні взяло 57 осіб — 4% всіх зареєстрованих виборців.

У неділю, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Дільниця у Канберрі відкрилась першою серед усіх зарубіжних дільниць - 20 липня о 23:00 за київським часом.