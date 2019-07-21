Вибори Ради завершилися на першій закордонній дільниці - в Австралії
Укрінформ
На виборчій дільниці в Канберрі завершилося голосування на позачергових виборах у Верховну Раду України.
Про це повідомляє посольство України в Австралії на своїй сторінці в Facebook.
«В Австралії закінчилося голосування на виборчій дільниці №900001, яка розташована у Посольстві України в Канберрі», - йдеться у повідомленні.
Як відмічається, участь у голосуванні взяло 57 осіб — 4% всіх зареєстрованих виборців.
У неділю, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Дільниця у Канберрі відкрилась першою серед усіх зарубіжних дільниць - 20 липня о 23:00 за київським часом.