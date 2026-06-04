Китай будує світовий порядок без домінування США - експертка

Китай прагне змінити баланс сил у світі та поступово витіснити Сполучені Штати з позиції єдиного глобального лідера, використовуючи насамперед економічні та дипломатичні інструменти.

Про це у програмі Ігоря Долгова заявила експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська, передає Укрінформ.

За її словами, Китай уже став одним із ключових центрів сили у світі, а Вашингтон дедалі більше сприймає Пекін як рівного геополітичного суперника.

«США фактично почали сприймати Китай як рівну собі державу», - зазначила Бутирська.

Вона наголосила, що китайське керівництво просуває концепцію багатополярного світу як модель майбутнього міжнародних відносин.

«Багатополярний світ - це модель майбутнього, яку просуває Китай», - підкреслила експертка.

За словами Бутирської, Пекін не приховує прагнення посилити свій вплив у світі, однак не поспішає брати на себе глобальну відповідальність, яку десятиліттями несли США.

Експертка наголосила, що головним інструментом впливу Китаю залишається економіка, зокрема кредитування країн Глобального Півдня.

Водночас вона наголосила, що за китайськими інвестиціями та кредитами завжди стоять стратегічні інтереси Пекіна.

Окремо Бутирська звернула увагу на суперечливість позиції Китаю щодо міжнародного права та глобальної безпеки.

«Китай говорить про міжнародний порядок, але підтримує тих, хто його руйнує», - зазначила вона.

За словами експертки, одним із головних викликів для світової безпеки залишається ситуація довкола Тайваню, який є критично важливим не лише з політичної, а й з технологічної точки зору.

Вона також зазначила, що Пекін уважно відстежує конфлікти на Близькому Сході та поступово посилює там свій вплив, намагаючись зберігати при цьому імідж відповідального міжнародного гравця.

На думку Бутирської, світ уже входить у нову епоху глобального суперництва між США та Китаєм, наслідки якого визначатимуть міжнародну політику, економіку та безпеку у найближчі десятиліття.

«Саме Китай і США визначатимуть майбутнє світової торгівлі та логістики», - підсумувала експертка.

Як повідомляв Укрінформ, у травні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснив триденний державний візит до Китаю.

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