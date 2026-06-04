У Британії хочуть замінити портрети на банкнотах зображеннями тварин

Банк Англії планує замінити портрети відомих осіб на банкнотах зображеннями диких тварин.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Протягом місяця британці можуть узяти участь у голосуванні та висловити свою думку про те, які саме види фауни мають бути зображені на банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів замість портретів експрем’єр-міністра Вінстона Черчилля, письменниці Джейн Остін, художника Вільяма Тернера і математика Алана Тьюрінга.

Банк Англії запропонував список з 18 тварин, птахів, земноводних, комах і риб, зображення яких може бути розміщене на банкнотах. Список був складений групою експертів з дикої природи.

Усі види водяться у Великій Британії, деякі з запропонованих у списку видів перебувають під загрозою зникнення, як-от атлантичний лосось, орлан-білохвіст та метелик-сонцевик. Є у переліку і «звичайні» тварини - іпатка атлантична, лисиця, куниця, кулик-сорока.

Проголосувати британці можуть до 3 липня не більш як за двох тварин у кожній категорії. За результатами буде обрану четвірку лідерів. Втім, вирішальне слово залишається за головою Банку Англії Ендрю Бейлі.

За словами представників Банку Англії, дика природа була обрана темою для нових банкнот після опитування, зазначає The Guardian.

У новому дизайні банкнот також будуть використані різні елементи природи.

Як повідомляв Укрінформ, Банк Англії з 5 червня 2024 року запустив в обіг банкноти з портретом короля Чарльза III.

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