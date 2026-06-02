Nvidia планує співпрацювати з виробниками роботів-гуманоїдів у США, Європі та Південній Кореї

У компанії Nvidia після виступу гендиректора Дженсена Хуанга у понеділок напередодні виставки Computex на Тайвані оголосили про співпрацю з китайською компанією Unitree – провідним виробником роботів-гуманоїдів – з метою створення стандартизованої версії робота H2, яку зможуть використовувати науковці.

Тіло робота виготовить компанія Unitree, руки – компанія Sharpa зі штаб-квартирою в Сінгапурі, а обчислювальні компоненти – компанія Nvidia.

У Nvidia зазначили, що цих роботів планують використовувати, зокрема, дослідники Стенфордського та Каліфорнійського університетів.

Компанія Unitree, чиї танцюючі роботи стали головною подією гала-концерту з нагоди китайського Нового року, планує здійснити публічне розміщення акцій у Китаї.

Водночас американські законодавці стверджують, що Unitree має тісні зв’язки з китайським урядом і військовими, і представили законопроєкт, що заборонить використання роботів цієї компанії науковцями, які отримують фінансування від уряду США.

Керівництво Nvidia повідомило Reuters, що компанія планує продовжувати співпрацю з робототехнічними компаніями за межами Китаю подібну до тієї, яка була налагоджена із Unitree. Представники Nvidia не назвали партнерів у США, Південній Кореї та Європі і говорили на умовах анонімності, оскільки ці плани не є публічними.

Керівництво Nvidia заявило, що співпраця з Unitree спрямована на підвищення рівня кібербезпеки роботів Unitree для науковців. Так, будь-які оновлення програмного забезпечення, призначені для підсистем робота, повинні будуть проходити через чип Nvidia, де можна перевірити оригінальність коду.

Завдяки безпосередній інтеграції чипів Blackwell у корпуси роботів Unitree компанія Nvidia, яка планує використовувати ці машини у власних дослідженнях, забезпечить ті самі функції безпеки, що й для захисту серверів у центрах обробки даних, додали співрозмовники Reuters.

Ці технології безпеки, відомі як безпечний запуск і конфіденційне обчислення, спрямовані на гарантування того, що роботи не зможуть запускати шкідливий код і що конфіденційні дані не зможуть бути виведені з роботів без дозволу.

