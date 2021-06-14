Novavax провела третю фазу випробувань вакцини, ефективність – 90,4%

Американська компанія з розробки вакцин Novavax заявила, що її препарат проти COVID-19 виявився ефективним на 90,4% в ході третьої фази випробувань у США і Мексиці.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє Укрінформ.

Novavax сьогодні оголосила, що NVX-CoV2373, її рекомбінантна вакцина COVID-19 на основі білків наночастинок, продемонструвала 100% захист від захворювання середньої тяжкості і тяжкого перебігу захворювання, з ефективністю в цілому в 90,4% і досягненням основного кінцевого результату дослідження на третій фазі, йдеться у заяві.

Як зазначається, у третій фазі клінічних досліджень у США та Мексиці взяли участь 29 960 людей від 18 років.

"Сьогодні Novavax на один крок ближче до вирішення критичної і постійної потреби охорони громадського здоров'я в додаткових вакцинах проти COVID-19. Ці клінічні результати підтверджують, що NVX-CoV2373 є надзвичайно ефективною і пропонує повний захист від перебігу середньої тяжкості і тяжкого перебігу захворювання COVID-19", - сказав президент і головний виконавчий директор Novavax Стенлі Ерк.

Компанія має намір подати заявку на отримання дозволів регуляторних органів в третьому кварталі цього року після завершення заключних етапів атестації процесу і валідації аналізів.

Після отримання дозволів від регуляторів Novavax планує досягти мети щодо виробництва 100 мільйонів доз на місяць до кінця третього кварталу і 150 мільйонів доз на місяць до кінця четвертого кварталу 2021 року.

Також наголошується, що вакцина показала ефективність проти циркулюючих варіантів коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 14 червня зафіксовано понад 176,7 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,8 млн летальних, одужали вже понад 160,7 млн осіб.