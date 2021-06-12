Цього місяця Україна матиме 3,9 мільйона доз COVID-вакцини - Ляшко

Україна в червні нинішнього року матиме 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю НВ.

За його словами, наразі постачання вакцин триває.«На даний конкретний момент часу я зараз не скажу цифру, але в червні з усіма поставками, які в нас доїжджають, то це буде 3,9 мільйона доз вакцини. Просто чому я не кажу зараз? Бо у нас розпочалось привезення Pfizer, з 473 тисяч доз уже було дві поставки по 117 тисяч доз, і за кошти державного бюджету також закуплена вакцина Pfizer, 500 тисяч доз. Вона почала приїжджати, щосереди вони поставляють близько 60 тисяч доз, тому просто зараз не скажу точно, скільки вже приїхало з цієї партії», - сказав Ляшко.

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Як повідомлялося, станом на 12 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 678 522 людини.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 430 992 особи, з них отримали 1 дозу 1 430 990 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози 230 420 осіб (двоє з них отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 661 410 щеплень.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого.