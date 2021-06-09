В Україну доставили ще понад 66 тисяч доз вакцини Pfizer
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"В Україну прилетіли ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents. Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ поінформували, що щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.
Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.
Також у міністерстві нагадали, що Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом. Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer у межах COVAX - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.
Крім Comirnaty від Pfizer, Україна отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 червня лабораторно підтверджено 2 218 039 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1 385.
Від початку вакцинальної кампанії, що стартувала 24 лютого, щеплено 1 328 070 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 161 378 осіб.