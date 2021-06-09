В Україну доставили ще понад 66 тисяч доз вакцини Pfizer

В Україну доставили ще 66 690 доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, закупленої за кошти державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"В Україну прилетіли ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents. Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ поінформували, що щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Також у міністерстві нагадали, що Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом. Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer у межах COVAX - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім Comirnaty від Pfizer, Україна отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 червня лабораторно підтверджено 2 218 039 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1 385.

Від початку вакцинальної кампанії, що стартувала 24 лютого, щеплено 1 328 070 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 161 378 осіб.