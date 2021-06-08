Україна на червень має 1,5 мільйона доз вакцини Pfizer - Ляшко

Україна на червень має 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих влад у Дніпрі, передає кореспондент Укрінформу.

"Щосереди приходить партія вакцини із закуплених за державні кошти - 500 тис. доз вакцини Pfizer", - сказав Ляшко.

За його словами, загалом на червень Україна має 1,5 млн доз вакцини Pfizer, стільки ж доз вакцини CoronaVac, 700 тис. доз вакцини AstraZeneca. Остання вже розвезена по областях і призначена для проведення другого щеплення тим, хто отримав першу дозу у лютому-квітні.

"На червень ми вакцинами забезпечені. Про наступні поставки, на липень, ми будемо повідомляти після 15 червня", - додав Ляшко.

Як повідомлялося, ЮНІСЕФ 8 червня доправив в Україну чергову партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис. доз. До кінця тижня і протягом наступного тижня очікується доставка понад 473 тис. доз вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 щеплено 48 161 особу. Загалом від початку кампанії в Україні вакциновано 1 284 145 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали обидві дози) 152 142 особи.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard