Ляшко розповів, про «запаси» COVID-вакцини в Україні

На червень в Україні в наявності 3,9 млн доз вакцини проти COVID-19, темпи вакцинації поступово нарощуватимуться.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Україна 24 повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

“На червень місяць у нас, по розрахунках, на використання є 3 млн 900 тисяч вакцин. Тому ми інтенсивно нарощуємо темпи вакцинації, ми вже вийшли на темпи по 50 тисяч в день, але це тільки початок, з кожним днем нарощування вакцинації відбуватиметься все інтенсивніше”, - сказав Ляшко.

Також він нагадав, що в Україну було доставлено вакцину AstraZeneca, яку будуть використовувати для другого щеплення тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини три місяці назад.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 8 червня, ЮНІСЕФ доставив в Україну чергову партію вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис. доз. До кінця тижня і протягом наступного тижня очікується доставка понад 473 тис. доз вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 48 161 особу. З них вакциновано першою дозою – 43 137 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 024 особи. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 436 285 щеплень. Вакциновано – 1 284 145 осіб, з них отримали першу дозу – 1 284 143 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 152 142 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).