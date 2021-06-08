В Україну доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer у межах COVAX

ЮНІСЕФ у вівторок доставив в Україну чергову партію вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис. доз. До кінця тижня і протягом наступного тижня очікується доставка понад 473 тис. доз вакцини в межах глобільної ініціативи COVAX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Представництво ЮНІСЕФ в Україні.

"Сьогодні ЮНІСЕФ доставив в Україну 117 000 вакцини Pfizer-BioNTech від СОVID-19 у рамках нової поставки в межах глобальної ініціативи COVAX. Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer - безоплатно у рамках COVAX", - йдеться у повідомленні.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca. Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно.

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Зазначається, що ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації ( GAVI ), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій ( CEPI ), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

У рамках ініціативи Україна має отримати 8 млн доз вакцин від різних виробників.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 48 161 особу. З них вакциновано першою дозою – 43 137 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 5 024 особи. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 436 285 щеплень. Вакциновано 1 284 145 осіб, з них отримали першу дозу 1 284 143 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 152 142 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).