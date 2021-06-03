Літак з черговою партією AstraZeneca прибув в Україну

Літак, який доставив в Україну 705 600 доз вакцини AstraZeneca у рамках глобальної ініціативи COVAX, прибув в аеропорт “Бориспіль”.

Про це Укрінформу повідомили в представництві ЮНІСЕФ в Україні.

“Сьогодні в Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca від COVID-19. 705 600 доз доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX", - повідомили в представництві.

Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca. Зокрема, медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.

В ЮНІСЕФ нагадали, що це уже четверта поставка вакцин від COVID-19 в Україну в межах COVAX.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca.

Зазначається, що ЮНІСЕФ від імені COVAX закуповує і постачає в Україну вакцини від COVID-19 безоплатно. Очікується, що до кінця 2021 року поставки в рамках COVAX дозволять охопити щепленнями до 20% населення України - 8 мільйонів людей.

Як повідомлялося, зараз в Україні вже проводять щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові та вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd). В МОЗ наголошують, що усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Вакцина Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів (рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики). Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити рівний доступ до них всіх країн, незалежно від рівня доходу.

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