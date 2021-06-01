МОЗ зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в Євросоюзі

У понеділок, 31 травня, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування. До кінця тижня очікується 705 600 доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії й має торговельну назву AstraZeneca. Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

Понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca, які надійдуть до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX, буде призначена для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення. Зокрема, медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі.

Зараз в Україні вже проводять щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові та вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd). У МОЗ наголошують, що усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Вакцина Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів (рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики). Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити рівний доступ до них всіх країн, незалежно від рівня доходу. Через COVAX Україна може безоплатно або за зниженою ціною отримати вакцини для до 8 млн людей.