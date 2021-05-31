Україна, Грузія та Молдова просять Єврокомісію допомогти з COVID-вакцинами

У рамках нещодавно започаткованого тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції між Україною, Грузією та Молдовою глави урядів трьох країн підписали спільне звернення на адресу президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо забезпечення вакцинами проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

"У своєму листі до очільниці ЄК Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та в.о. Прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой звернулися до Європейської комісії з проханням розробити Механізм передачі вакцини ЄС для країн ініціативи "Східного партнерства" за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів допоміг би уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни.

Країни Асоційованого тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах-партнерах ЄС, що, у свою чергу, сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи.

Як повідомлялося, 17 травня міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови Дмитро Кулеба, Давід Залкаліані та Ауреліу Чокой підписали меморандум про створення Асоційованого тріо задля спільної успішної євроінтеграції трьох країн.

У квітні Єврокомісія оголосила про підписання контрактів на поставку країнам Західних Балкан, які не є членами ЄС, 651 тис. доз вакцини Pfizer. Також 27 квітня єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї заявив, що ЄС хоче закупити вакцину для країн "Східного партнерства", яка передусім має бути призначена для медперсоналу. Він додав, що не йдеться про Білорусь, оскільки Єврокомісія зараз не має контактів з владою у Мінську.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

25 березня 2021 року Україна отримала 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac), 10 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" прийняло 200 тис. доз. 30 квітня в Україну було доставлено 500 тис. доз. вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 9 травня 2021 року – ще пів мільйона доз цієї вакцини, а 26 травня – ще 500 тис. доз цієї вакцини. Вона перебуває на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня 2021 року до України прибуло 117 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX. З 18 по 21 травня 2021 року до України прибуло ще 473 850 доз цього препарату. Від 26 до 28 травня до України прибуло 167 310 доз препарату Comirnaty, закупленого за державний кошт. Вакцина дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування ВООЗ. В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.