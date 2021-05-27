СOVID-щеплення робитимуть і без декларації з сімейним лікарем — ЮНІСЕФ

Відсутність декларації з сімейним лікарем не є перепоною для вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це сказала медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова під час вебінару щодо вакцинації освітян, трансляція якого відбулася у Фейсбуці.

“Якщо у вас немає декларації з сімейним лікарем, це не є причиною для того, щоб вас не вакцинувати. Вас можуть вакцинувати й внести в електронну систему без декларації з лікарем. У вас повинен бути для цього паспорт та ідентифікаційний код. Якщо вам з якоїсь причини відмовляють у вакцинації через те, що у вас немає декларації, повідомте про це. Це питання стоїть достатньо гостро, і ані Міністерство охорони здоров’я, ані Національна служба здоров’я не роблять декларацію обов'язковою для того, щоб людину вакцинувати”, - сказала Булавінова.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин - 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.

Раніше, 23 лютого, Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові за державними контрактами. 25 березня в Україну було доставлено 215 тис. доз вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

6 квітня Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини їх виробництва. За рішенням уряду закупівля технічно відбувається через компанію Crown Agents.

16 квітня Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer, 23 квітня - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, яка вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.

1 травня МОЗ повідомило про домовленість про постачання ще 10 млн доз вакцин Pfizer за державними контрактами. 9 травня Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoronaVac. 18 травня в межах COVAX в Україну доставлено 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До кінця травня в межах COVAX очікується постачання вакцини AstraZeneca в розмірі 1 млн 300 доз, а до кінця червня - 950 тис. доз від Pfizer.

Відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19 працівники сфери освіти є пріоритетною групою захисту.

Освітян, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році, за їхнім бажанням, щеплюють вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech з 14 квітня.

Також освітян щеплюватимуть вакциною Pfizer-BioNTech, партія цієї вакцини обсягом 117 тисяч доз, доставлена в Україну 26 травня.