Перший в Україні центр вакцинації запрацює на «Арені Львів» 29 травня

Перший в Україні центр вакцинації населення відкриють вже цієї суботи, 29 травня, на «Арені Львів». Тут зможуть зробити щеплення від COVID-19 мешканці Львівщини, які зареєструвалися у застосунку Дія.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Укрінформ.

«Вже цієї суботи мешканці області, які зареєструвалися через додаток «Дія» зможуть отримати щеплення проти коронавірусної інфекції у центрі вакцинації населення (ЦВН). Його створять на базі стадіону «Арена Львів» задля об'єднання зусиль, спрямованих на пришвидшення темпів вакцинації від COVID-19», - написав Козицький.

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Метою відкриття ЦВН є забезпечення стійкої здатності проводити щеплення зараз та в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України.

З огляду на чинні нормативно-правові документи, ЦВН є тимчасовим пунктом щеплень ыз можливістю зберігати вакцини впродовж двадцяти чотирьох годин.

До складу центрів входитимуть керівник ЦВН, лікарі, вакцинатори, реєстратори, відповідальна особа зони медичного спостереження, відповідальна особа за дотримання протиепідемічних заходів, бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також медичний персонал та експерти для роз’яснювально-консультативної роботи.

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Такі центри матимуть усе належне обладнання потенційних місць для проведення щеплень та дотримання усіх встановлених заходів для запобігання поширенню COVID-19, зокрема, носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук тощо.

Як повідомляв Укрінформ, рішення про відкриття ЦВН в комплексі «Арена Львів» було прийняте за підсумками наради Максима Козицького з главою МОЗ Віктором Ляшком 25 травня.