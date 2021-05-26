На стадіоні «Арена Львів» планують відкрити центр масової вакцинації

У Львові планують створити центр масової вакцинації населення, його можуть відкрити на стадіоні "Арена Львів".

Про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький за підсумками наради з главою МОЗ Віктором Ляшком, передає Укрінформ.

«Наразі йшлося про те, щоб створити такий центр на стадіоні Арена Львів. Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів. Зараз необхідно врегулювати ряд організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів», - зазначив Козицький.

За його совами, для створення центру потрібно врегулювати низку організаційних питань, зокрема, забезпечити його кадрами, холодильним обладнанням, комп'ютерною технікою, інтернетом та охороною.

Козицький додав, що стадіон розташований поза межами міста, що може ускладнити проїзд людей. Тому облдержадміністрація не виключає розміщення центру на базі інших приміщень, щоб забезпечити безперешкодний проїзд населення з околиць Львова та районів області.

За підсумками наради доручено профільному департаменту напрацювати у стислий термін механізм створення таких центрів в області відповідно до рекомендацій МОЗ.

На сьогодні в області провакцинували майже 74 тисячі осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у курортному Моршині Львівської області 16 квітня запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я. Тут проводять масове вакцинування містян від COVID-19, планується прищепити вакциною CoronaVaс 70% дорослого населення. Станом на 21 травня імунізацію провели 63% дорослого населення.