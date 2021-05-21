Моршинський експеримент: «Є шанс, що почнеться нормальне життя»

За місяць у курортному місті зробили щеплення від коронавірусу 63% дорослого населення

У курортному Моршині, Львівської області 16 квітня запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України. Тут проводять масове вакцинування містян від COVID-19, планується прищепити вакциною CoronaVak 70 % дорослого населення.

Початково експеримент мав тривати до 1 травня, пізніше його продовжили до 13–го, а з минулої п’ятниці містянам почали проводити ревакцинацію. Проте, МОЗ дозволило моршинцям продовжити щеплення й першою дозою, оскільки вакцини вистачить для всіх мешканців.

Укрінформ дізнався, як виникла ідея масштабного вакцинування в невеличкому курортному місті, що для цього було потрібно та як, власне, проходить ця масова кампанія.

Місто Моршин - бальнеологічний курорт України з 1878 року, він славиться своїми мінеральними водами та санаторіями не лише в нашій державі, а й за кордоном. Але з пандемією курортне життя тут зупинилося.

«Ми чули про колективний імунітет, про намагання курортних міст і навіть цілих країн поспішити вакцинувати людей до показника в 70%. Тому й звернулися до уряду. Моршин - курортне місто, і нам дуже важливо, щоб була безпека і для місцевого населення, і для відпочивальників. І таким чином економічно ми би трохи ожили. Бо 2/3 економіки нашого міста так чи інакше пов’язані з санаторно-курортною діяльністю», - розповідає міський голова Моршина Руслан Ільницький.

Руслан Ільницький

За словами мера, вони звернулися до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, аргументуючи необхідність такого експерименту, та отримали підтримку. Керівник уряду дав розпорядження МОЗ та Львівській ОДА, і за тиждень комунікацій з владою Моршин став першим містом, яке отримало можливість масової вакцинації в Україні.

Орест Чемерис

«Працівники Моршинської міськради та КНП “Моршинська міська лікарня” проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку», - розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Згідно з повідомленням МОЗ, загалом у Моршині проживає 4239 людей, 800 із них - діти до 18 років. На початок пілотного проєкту, 16 квітня, в місті 361 дорослий вже отримав першу дозу вакцини AstraZeneca за національною програмою вакцинування від МОЗ. Тому для створення 70% імунного прошарку серед мешканців Моршина необхідно було вакцинувати ще 2155 осіб. Для цього МОЗ виділив 2400 доз вакцини CoronaVak.

Фото: Суспільне Львів

«За місяць ми дійшли до 63% і далі продовжується вакцинація першою дозою і вже від п’ятниці розпочалася ревакцинація другою дозою, якою щеплено понад 100 осіб. До того ж, за оперативними даними наших сімейних лікарів, за останні два тижні перехворіли близько 15% населення. Тому, якщо можна так просумувати, ми вже б мали досягати бажаного результату. Ми не ставили собі позначку в 70%, це зробило МОЗ. Я знаю, що ВООЗ визнає 60% вакцинації – це вже є умови для створення колективного імунітету. Я чув, що в Ізраїлі вже після 50% почали послаблювати карантин, знімати маски і т.д. Зараз нам дозволили проводити вакцинування і другою, і першою дозами, тому думаю, що ми доберемо тих 8%, хоч це, як виявилося, непросто» - розповів Ільницький.

Для вакцинації населення в Моршині діють два стаціонарні пункти щеплень на базі міської центральної лікарні і мобільна бригада зі Стрийської районної лікарні, яка вакцинує організовані групи населення, наприклад працівників санаторіїв.

Вакцинація у ДП СКК “Моршинкурорт”

Мобільна бригада виїжджає на визначені підприємства та установи, де проводить щеплення безпосередньо на місці. Так організована колективна вакцинація була проведена в ПРАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”, КП “Зелене місто”, ПЖКГ, КП “Моршинтеплоенерго”, КНП “Моршинська міська лікарня”, санаторій “Моршинський”, Готель “Св.Шарбель”, ДП СКК “Моршинкурорт”, санаторій “Аркадія”, санаторій “Мармуровий палац”, Готель “Богдан”, інші невеликі заклади розміщення, ДНЗ №2 «Сонечко», НВК «СЗШ-ліцей», Школа мистецтв, Моршинська міська рада та ін.

Геннадій Юкшинський

Як розповів керівник Моршинської міської лікарні Геннадій Юкшинський, у стаціонарних пунктах люди приходять на визначений час, про який їм повідомляють телефоном. Так було при щепленні першою дозою, і так тим в кого вже після цього пройшло 28 днів, повідомляють вдруге.

«Ми виділили чотирьох медичних працівників, які сидять на телефоні і нагадують, що слід прийти на ревакцинацію. Мені навіть дзвонили, казали, щоб не забув прийти 14 травня. І я о 8 ранку, перед роботою вакцинувався CoronaVak удруге», - розповідає Юкшинський.

Лікар додає, що проєкту було важко зорганізувати містян для вакцинації. Основна проблема полягала в необізнаності людей, щодо вакцини, її дії та наслідків після щеплення.

З ним погоджується мер Моршина, який зауважує, що завдяки підтримці МОЗ та ЛОДА вдалося розробити багато рекламно-інформаційних матеріалів: флаєри, намети, біг-борди, плакати, які розвішували по місту та в під’їздах. Міська рада і лікарі активно інформували в соцмережах про важливість вакцинування.

«Нам дуже допомогло те, що ми розпочали наш проєкт вже за три дні після того, як вакцина CoronaVak прибула до України. Відразу першу інформацію від епідеміологів-фахівців розбирали на цитати і доносили нашим мешканцям», - розповів Ільницький.

Частина людей дуже активно пішла на щеплення в перші дні проєкту – це ті, хто чекав вакцинації. Решта робили паузу і дивилися, яка буде реакція, спілкувалися, радилися, зокрема із сімейними лікарями. Таким чином за два тижні вдалося вакцинувати 42 %. Далі процес сповільнився, люди приймали рішення виважено та з осторогою, і з 1 до 13 травня на щеплення прийшли 15%. На сьогодні 7% мешканців міста відмовились від імунізації.

«Дзвонять люди з інших міст запитують, чи можна приїхати до вас провакцинуватися, і туристи, які відпочивають в Моршині, але в нас всі дози розраховані. От якраз лишилося ще 1500 на ревакцинацію», - розповідає директор міської лікарні.

Цей експеримент продовжується. Як розповіли в департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА, після щеплення населення другою дозою вакцини, фахівці та експерти МОЗ будуть моніторити та аналізувати ситуацію з захворюваністю в місті.

«Після того зможемо говорити, наскільки є ефективним цей експеримент, наскільки нам вдалося досягнути колективного імунітету. Я думаю, що це буде позитивний досвід не лише для нас, а й для усієї України», - зазначив Чемерис.

Міський голова Моршина з оптимізмом каже, що складається таке враження, що пілотний проєкт вже виправдовує сподівання, оскільки зараз у місті хворіє на коронавірус лише шість мешканців, у той час, як місяць тому їх кількість сягала 25-27 чоловік (це не нові випадки, які виявлять за добу, а сумарна кількість за конкретний день). Міська влада сподівається, що за кілька тижнів хворих взагалі не буде, а туристи повернуться на лікування та відпочинок у санаторії Моршина.

«Ситуація з відпочивальниками, власне, дуже пов’язана з цим пілотним проєктом масового вакцинування містян. Я цим і апелював, звертаючись до прем’єр-міністра України, який послухав і дав добро. Бо в нас Моршин дуже залежний від санаторно-курортної діяльності, медичного туризму – це 80% наповнення міського бюджету. І це все було у великій кризі», - розповів Ільницький.

Мер додає, що зараз ситуація змінилася: вже бронюють місця в санаторіях, готелях, є заїзди. Найбільше підприємство «Моршинкурорт», яке об’єднує 5 санаторіїв, відкрило водолікарню, де надають унікальні медичні послуги під час стаціонарного лікування. «У нас є шанс, що почнеться нормальне життя», - додає з посмішкою мер.

Також Руслан Ільницький акцентує на тому, що навіть, коли в місті буде проведене повне масове щеплення, яке заплановано, а в країні й надалі зберігатимуться загальноприйняті протиепідемічні заходи, такі як маска, дистанція, дезінфектор, температурний скринін - міська влада вимагатиме від туристів обов’язкового дотримання правил безпеки в період пандемії.

Людмила Гринюк, Львів

Фото з відкритих джерел