Уряд розподілив три мільярди гривень на вакцинацію від COVID-19

Кабінет Міністрів 25 травня 2021 року затвердив Порядок розподілу коштів держбюджету, спрямованих на заходи з вакцинації населення та запобігання коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що 25 травня на позачерговому засіданні уряду прийнято постанову про затвердження Порядку розподілу бюджетних призначень на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.

Проєктом акта пропонується визначити Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на 2021 рік, на заходи, пов'язані з вакцинацією населення, і запобігання поширенню коронавірусу.

Відповідно до зазначеного Порядку визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету Верховної Ради з питань бюджету тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий банк схвалив виділення Україні позики 90 мільйонів євро для закупівлі вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.