Уряд розподілив три мільярди гривень на вакцинацію від COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що 25 травня на позачерговому засіданні уряду прийнято постанову про затвердження Порядку розподілу бюджетних призначень на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобігання поширенню хвороби COVID-19.
Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.
Проєктом акта пропонується визначити Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на 2021 рік, на заходи, пов'язані з вакцинацією населення, і запобігання поширенню коронавірусу.
Відповідно до зазначеного Порядку визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету Верховної Ради з питань бюджету тощо.
Як повідомляв Укрінформ, Світовий банк схвалив виділення Україні позики 90 мільйонів євро для закупівлі вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.