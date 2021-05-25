В Україні - 2 608 нових випадків коронавірусу

В Україні минулої доби, 24 травня, виявлено 2 608 випадків зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони у Телеграмі.

«(Станом на) 25 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 8129 дітей та 76 медпрацівників..», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу️ госпіталізовано 854 особи, ️ сталося 249 летальних випадків, зафіксовано️ одужання 17 504 осіб.

За добу протестовано:️ методом ПЛР – 23 440 осіб, ️ методом ІФА – 12 650 осіб, ️ експрес-тестами – 16 189 особа.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 186 463 особи; одужало – 1 975 064 особи; летальних випадків – 49 685; проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Як повідомлялося, в Україні за попередню добу було зафіксовано 1334 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.