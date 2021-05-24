За добу в Україні - 1 334 випадки коронавірусу

В Україні минулої доби виявлено 1 334 випадки зараження коронавірусом

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

«Станом на 24 травня в Україні зафіксовано 1334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 86, медпрацівників – 21)», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 68 пацієнтів, одужали – 6 999. Госпіталізовано – 1 019 осіб.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 183 855 випадків COVID-19, одужали 1 957 560 осіб. Водночас зафіксовано 49 436 летальних випадків.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.