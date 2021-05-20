Паспорти вакцинації потрібні для послаблення карантину в Україні - МОЗ

Запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу потрібно не тільки для того, щоб українці могли вільно подорожувати по світу, але й для того, щоб в Україні була можливість послабити карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом".

"Наша ідея полягає в тому, що після того, як більшість українців матимуть цифровий документ про вакцинацію, країну можна буде повертати до нормального життя, без карантинних обмежень. І так звані паспорти вакцинації більше потрібні саме для цього", - заявив він.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що такі паспорти не повинні бути обов'язковими, адже це обмежує права людей.

"Але людям треба розуміти, що якщо вони хочуть зробити свою подорож максимально комфортною, цей документ спростить проходження всіх формальностей. Однак Єврокомісія розглядає і інші, альтернативні варіанти. Зокрема, подорож зі свіжим ПЛР-тестом", - додав Кучер.

За його словами, паспорт вакцинації буде цифровим. За попередніми даними, він буде діяти 180 днів, сказав представник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у МОЗ заявляли, що український документ про вакцинацію від COVID-19 може бути запущений до 1 липня.

Станом на 20 травня в Україні першу дозу вакцини отримали 964 745 українців, 48 070 – щепили двома дозами.

Фото: liga.net