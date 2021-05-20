Паспорти вакцинації потрібні для послаблення карантину в Україні - МОЗ

Паспорти вакцинації потрібні для послаблення карантину в Україні - МОЗ

Укрінформ
Запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу потрібно не тільки для того, щоб українці могли вільно подорожувати по світу, але й для того, щоб в Україні була можливість послабити карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом". 

"Наша ідея полягає в тому, що після того, як більшість українців матимуть цифровий документ про вакцинацію, країну можна буде повертати до нормального життя, без карантинних обмежень. І так звані паспорти вакцинації більше потрібні саме для цього", - заявив він.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що такі паспорти не повинні бути обов'язковими, адже це обмежує права людей.

Читайте також: Відновлювати міжнародні поїздки поки зарано – ВООЗ

"Але людям треба розуміти, що якщо вони хочуть зробити свою подорож максимально комфортною, цей документ спростить проходження всіх формальностей. Однак Єврокомісія розглядає і інші, альтернативні варіанти. Зокрема, подорож зі свіжим ПЛР-тестом", - додав Кучер.

За його словами, паспорт вакцинації буде цифровим. За попередніми даними, він буде діяти 180 днів, сказав представник МОЗ.

Читайте також: Україна технічно готова до «паспортів вакцинації» і чекає на рішення ЄС - Немчінов

Як повідомляв Укрінформ, у МОЗ заявляли, що український документ про вакцинацію від COVID-19 може бути запущений до 1 липня.

Станом на 20 травня в Україні першу дозу вакцини отримали 964 745 українців, 48 070 – щепили двома дозами.

Фото: liga.net

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-