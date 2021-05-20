Відновлювати міжнародні поїздки поки зарано – ВООЗ

Голова регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюге заявив, що поки що не варто відновлювати міжнародні поїздки, оскільки досягнутий прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще нестійкий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA. «Зараз, в умовах постійної загрози та нової невизначеності, нам слід продовжувати виявляти обережність, переосмислювати або уникати міжнародних поїздок», - сказав Клюге. Читайте також: Єврокомісія уклала третій контракт з BioNTech-Pfizer на 1,8 мільярда доз вакцини Як повідомлялося, станом на ранок 20 травня у світі з початку пандемії загалом офіційно підтверджено 165 575 058 випадків COVID-19, зокрема 3 432 001 летальний.