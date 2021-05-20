Єврокомісія уклала третій контракт з BioNTech-Pfizer на 1,8 мільярда доз вакцини

Європейська комісія оголосила сьогодні про підписання третього контракту з BioNTech-Pfizer на постачання 1,8 мільярда доз вакцини проти COVID-19 протягом 2021-2023 років.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Європейської комісії.

«Сьогодні Європейська комісія підписала третій контракт з фармакологічними компаніями BioNTech та Pfizer. Вона (Єврокомісія) зарезервувала 1,8 мільярда доз від імені всіх країн ЄС на період з кінця 2021 до 2023 року. Це дозволить закупити 900 мільйонів доз існуючої вакцини та вакцини, що адаптована до нових варіантів вірусу, з можливістю закупівлі додаткових 900 мільйонів доз», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за умовами контракту виробництво вакцин має бути розташованим на території Євросоюзу та гарантувати спроможність поставити обумовлену кількість вакцин. Контракт також розширює можливості країн-членів у переданні частини закупленої вакцини країнам-партнерам або третім країнам через глобальний фонд вакцинації COVAX.

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«Після того, як під контрактом були поставлені наші підписи, він набув сили... Виробництво і доставка в ЄС до 1,8 мільярда доз є гарантованими. Потенційні контракти з іншими виробниками будуть укладатися за такою ж моделлю, на користь для всіх», - зауважила з цього приводу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, BioNTech-Pfizer є однією з вакцин в широкому вакцинному портфоліо Єврокомісії, яке сформовано за рахунок підписання централізованих контрактів на постачання вакцини проти COVID-19 з шістьма провідними фармакологічними виробниками світу. Серед них BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV (Jonson&Jonson), Curevac та Moderna.

Станом на сьогодні Єврокомісія надала умовну ринкову авторизацію для поширення на території ЄС для чотирьох вакцин – BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Фото: CTK Photo/Укрінформ