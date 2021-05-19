У Європарламенті немає згоди, чи скасовувати патенти на COVID-вакцини

У Європейському парламенті немає консенсусу у питанні щодо тимчасового скасування патентів на виробництво вакцин проти корнавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, передає Укрінформ.

Як зазначається, на сьогоднішньому засіданні євродепутати не дійшли згоди щодо проєкту доповіді, на основі якою мають ухвалити резолюцію під час парламентської сесії у червні.

«Деякі з них закликали Єврокомісію підтримати скасування прав інтелектуальної власності для вакцин проти коронавірусу для полегшення доступу до щеплень для країн з низькими та середніми доходами. Інші депутати назвали такі пропозиції «хибною хорошою ідеєю», яка не зможе прискорити виробництво вакцин та завдасть шкоди інноваціям», - йдеться у повідомленні.

Противники тимчасового скасування патентів натомість пропонують Єврокомісії просувати механізми добровільного ліцензування для передання знань і технологій, що має збільшити виробничі спроможності та прискорити виробництво якісних вакцин, зокрема, в країнах Африки.

При цьому депутати критикували США та Велику Британію, які накопичили надлишок доз вакцини, у той час коли бідніші країни не мають достатньої кількості або взагалі доступу до вакцин. "Вони (євродепутати - ред.) нагадали, що ЄС поки що є єдиним виробником вакцин серед розвинутих країн, який вже експортував близько половини вироблених на його території вакцин до третіх країн, які цього потребують", - йдеться у повідомленні ЄП.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив на засіданні, що ЄС готовий обговорювати із міжнародними партнерами питання про тимчасове скасування патентів на виробництво вакцин, але водночас пропонує інші рішення, включаючи скорочення певних експортних обмежень та усунення недоліків у ланках постачання для виробництва вакцин. Такий підхід передбачає обов’язкове ліцензування виробництв вакцин, можливість інвестування у розвиток таких виробничих спроможностей та збільшення їх внеску для забезпечення вакцинами глобального фонду вакцинації COVAX.

Очікується, що резолюцію Європарламенту щодо можливості скасування патентів на виробництво вакцин проти коронавірусу ухвалять під час пленарної сесії 7-10 червня.

Як повідомлялося, на початку травня представники США оголосили про підтримку ідеї щодо тимчасової відмови від захисту прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19, аби надати якомога ширший доступ до них якнайбільшій кількості людей.

Наразі виробництво вакцин регулюється правилами захисту інтелектуальної власності на рівні СОТ.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 165 093 373 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 422 417 летальних, одужали 144 110 938 осіб.