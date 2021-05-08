Меркель заявляє про ризики в разі відмови від патентів на COVID-вакцини

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що призупинення дії патентів на вакцини проти коронавірусу не допоможе збільшити виробництво якісних препаратів, а навпаки нестиме чимало ризиків.

Про це вона заявила журналістам після неформального саміту Ради ЄС у суботу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я ще раз дала зрозуміти, що не вірю, що відмова від патентів є рішенням у меті зробити доступною вакцину для якомога більшої кількості людей», - сказала Меркель.

Вона переконана, що «потрібна креативність та інноваційна сила компаній», що включає захист патентів у тому числі. «Для мене поставити під сумнів патентний захист - це не той шлях, який веде нас до ширшої вакцинації та кращої вакцини», - сказала Меркель. Вона підкреслила важливість того, щоб власник патенту відповідав за якість цієї високочутливої продукції, адже всі, зокрема, чули про побічні ефекти. Ризики мають бути контрольовані, підкреслила політик, питання в тому, щоб виробляти якісний продукт, інакше від вакцини буде «більше ризиків, ніж шансів».

«Проблема, з моєї точки зору, полягає сьогодні не в тому, що хтось сидить на своєму патенті та нічого з ним не робить, нічого не виробляє», - заявила глава уряду ФРН. Йдеться, за її словами, про те, як у найкоротші терміни забезпечити якнайбільше людей у всьому світі вакциною. У Німеччині з цією метою виробництво нарощують дуже швидко, в тому числі завдяки передачі ліцензій і розширення співробітництва. Глава уряду ФРН нагадала, як маленький німецький стартап BioNTech завдяки кооперації з різними світовими концернами став великим виробником вакцини. Нарощування кооперації, в тому числі з Індією, яка є великим виробником ліків, – таким бачить шлях до збільшення виробництва Меркель. Вона наполягає на тому, аби «сила інновації не була втрачена».

Завданням країн, які розробили вакцини, є забезпечення умов, надання державної підтримки, в тому числі фінансової, для проведення досліджень і налагодження виробництва, заявила Меркель, додавши, що це шлях до «вакцини для всіх».

Як повідомлялося, напередодні США заявили, що підтримують ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі щодо тимчасового призупинення дії патентів на COVID-вакцини.

Також Папа Римський Франциск підтримав пропозицію, аби компанії-розробники вакцин проти COVID-19 відмовилися від патентів на вироблені медичні засоби.

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Водночас у німецькому уряді вважають, що така відмова від патентів не вирішить ситуацію з дефіцитом медичних засобів та прискоренням глобальної кампанії щеплення.

У свою чергу голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення дії патентів на вакцини від хвороби COVID-19 задля сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.