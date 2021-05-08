Папа Франциск - за відмову від патентів на COVID-вакцини

Папа Римський Франциск підтримав пропозицію, аби компанії-розробники вакцин проти хвороби COVID-19 відмовилися від патентів на вироблені медичні засоби.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Зокрема, Папа Римський 8 травня підтримав заклик президента США Джо Байдена відмовитися від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19, який, однак, відхилили деякі європейські держави, зокрема Німеччина.

У своїй урочистій промові Папа Франциск зазначив, що світ заражений «вірусом індивідуалізму». Під час виступу на концерті для збору коштів з метою сприяння справедливому доступу до вакцин він заявив, що підтримує ідею відмовитися від патентів.

"Різновидом цього вірусу є закритий націоналізм, що запобігає, наприклад, інтернаціоналізму вакцин", - зазначив Папа Римський.

Як повідомлялося, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення дії патентів на вакцини від хвороби COVID-19 задля сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.

Напередодні США заявили, що підтримують ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі щодо тимчасового призупинення дії патентів на COVID-вакцини.

У німецькому уряді вважають, що відмова від патентів на виробництво вакцин проти COVID-19 не вирішить ситуацію з дефіцитом медичних засобів та прискоренням глобальної кампанії щеплення.

Фото: vaticannews.va