У Pfizer заявляють, що бідні країни не хочуть закуповувати вакцину компанії

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що країни з низьким та середнім рівнями прибутків свого часу вирішили не замовляти вакцину проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це він зазначив у листі співробітникам компанії, опублікованому у мережі Linkedin.

Очільник Pfizer наголосив, що справедливий розподіл вакцини був політикою компанії з першого дня. Бурла розповів, що отримати вакцину можна було за двох умов: забезпечити адекватну ціну, а також достатній обсяг виробництва.

За його словами, Pfizer/BioNTech запропонували багаторівневу модель ціноутворення для свого засобу. Pfizer просить країни з середнім рівнем прибутку платити вдвічі менше, ніж країни з найвищими рівнем, тоді як країнам з низьким рівнем пропонують придбати вакцину за собівартість.

Втім, більшість доз вакцини, виробленої компанією Pfizer, зарезервували саме багаті країни.

Бурла наголосив, що згодом вирішив знову звернутися до низки країн з середнім та низьким рівнями прибутку, щоб ті зарезервували дози вакцини, але вони вирішили замовити аналогічні засоби в інших виробників.

Про які саме країни йдеться, глава Pfizer не уточнив.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 8 травня кількість хворих на COVID-19 становить 157 561 260 осіб. При цьому 135 019 266 осіб одужали, 3 284 409 пацієнтів померли.