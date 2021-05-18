В Іспанії заявили про безпечність Pfizer після першого щеплення AstraZeneca

Щеплення вакциною від коронавірусу виробництва компанії Pfizer після першого уколу медичним засобом AstraZeneca є безпечним та ефективним.

Як передає Укрінформ, про це заявили автори дослідження CombiVacs, яке здійснював іспанський Інститут здоров'я Карлоса III у середині квітня, пише El Mundo.

Дослідники дійшли висновку, що щеплення шляхом введення другої дози вакцини Pfizer тим, хто вже отримав першу дозу вакцини AstraZeneca, захищає від хвороби COVID-19 без значних побічних ефектів, а також є безпечним та ефективним.

Повідомляється, що було проаналізовано результати щеплень понад 600 добровольців у віці до 60 років.

"Сьогоднішні результати підтверджують можливість вакцинувати людей, які отримали першу дозу AstraZeneca, іншою вакциною - Pfizer", - сказав Хесус Антоніо Фріас - координатор відділу клінічних досліджень Інституту охорони здоров’я імені Карлоса III.

Як повідомлялося, загалом від початку пандемії у світі підтверджено станом на 18 травня 164 283 440 випадків COVID-19, з них 3 404 746 летальних. Від хвороби одужали 143 021 999 осіб.

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