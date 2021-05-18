Науковці заявили про створення першої дієвої терапії від COVID-19

Міжнародна група вчених з Інституту здоров'я Мензиса у Квінсленді при Університеті Гріффіта (Австралія) та з медцентру City of Hope (США) розробила експериментальну противірусну терапію прямої дії для лікування COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву університету Гріффіта.

Як зазначається, у цьому антивірусному підході наступного покоління використовувалася технологія придушення генів РНК, яка називається міРНК (малі інтерферуючі РНК) для прямої атаки на геном вірусу, яка зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки, розроблені в Університеті Гріффіта і City of Hope, щоб доставити міРНК в легені – критичний осередок інфекції.

«Лікування вірусспецифічною міРНК знижує вірусне навантаження на 99,9%», - заявили вчені.

Фото: Griffith University

Науковці випробували терапію на інфікованих мишах. З’ясувалося, що таке лікування поліпшило їхнє виживання і динаміку одужання. Вчені зауважують, що у тих мишей, які вижили і вилікувалися, в легенях не було виявлено жодного вірусу.

Один із співавторів розробки, професор Кевін Морріс зазначив, що ліки придатні для лікування всіх бетакоронавірусів, таких як SARS (SARS-CoV-1) та SARS-CoV-2, а також інших нових варіантів, які можуть виникнути в майбутньому, тому що терапія націлена на ультраконсервативні області вірусних геномів.

При цьому наночастки стабільні при температурі 4°C протягом 12 місяців і при кімнатній температурі більше одного місяця. Це означає, що цей агент може бути використаний при відсутності спеціальних умов зберігання.

За даними Worldometer, загалом від початку пандемії у світі підтверджено станом на 18 травня понад 164,4 млн випадків COVID-19, з них більше 3,4 млн летальних. Від хвороби одужали 143,3 млн осіб.