В Україні проведуть дослідження про поширення COVID-штамів і антитіла

В Україні проведуть сероепідеміологічне дослідження щодо поширення в українців штамів та антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ та Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка за безпосредньої участі Центру громадського здоров'я розпочнуть сероепідеміологічне дослідження поширення в українців штамів та антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2. Науковці інституту оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найвразливіші групи до інфікування, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також фактори ризику", - розповіла Шаталова.

За її словами, дослідження проходитиме у два етапи. Зокрема, під час першого з них, польового, працюватимуть мобільні бригади з соціологічних та медичного працівників, які проводитимуть опитування і братимуть зразки крові для дослідження наявності антитіл, імуноглобулінів M та G. На другому етапі буде проведено аналіз зібраної інформації.

Заступник міністра зазначила, що дослідженням, яке проводитиметься протягом літа цього року, планується охопити близько 9 тисяч дорослих людей у всіх регіонах України. Для громадян участь у ньому буде добровільною, в результаті вони отримають безкоштовні результати тестування на COVID-19, додала Шаталова.

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Проєкт реалізується МОЗ спільно зі Світовим банком в межах проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Як повідомлялося, в Україні від початку пандемії зареєстровано 2 135 886 випадків зараження коронавірусом, зокрема 47 333 летальні, одужало 1 816 643 особи. За минулу добу на COVID-19 захворіло ​6813 людей.